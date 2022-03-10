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Оккупанты рассматривают возможность подрыва склада аммиака на Харьковщине - СБУ

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Враг хочет обвинить в этом Украину

Оккупанты рассматривают возможность подрыва склада аммиака на Харьковщине - СБУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Служба безопасности Украины сообщает, что российские неудачники готовят очередную порцию фейков. После попытки сделать вброс с нацистами в роддоме в Мариуполе и запуска слухов о подготовке в Украине биологического оружия теперь на россии рассматривают вариант с подрывом состава аммиака на Харьковщине.

"Вчерашнее нападение врага на роддом и больницу в Мариуполе нельзя оправдать ничем. Это - бесчеловечный поступок, за который оккупантам обязательно придется строго отвечать: и перед нашими воинами, и перед Гаагским трибуналом.

Весь мир вздрогнул от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать различные фейки об обстреле Мариуполя.

Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.

Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах?), о которых официально говорит российское минобороны ...

Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.

Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность подорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ.

По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.

Но, неуважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники.

Вы по-настоящему больные, если делаете такие преступления. А значит - будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины!", - говорится в заявлении СБУ.

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В статье: война с Россией
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