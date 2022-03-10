Оккупанты рассматривают возможность подрыва склада аммиака на Харьковщине - СБУ
Враг хочет обвинить в этом Украину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Служба безопасности Украины сообщает, что российские неудачники готовят очередную порцию фейков. После попытки сделать вброс с нацистами в роддоме в Мариуполе и запуска слухов о подготовке в Украине биологического оружия теперь на россии рассматривают вариант с подрывом состава аммиака на Харьковщине.
"Вчерашнее
Весь мир вздрогнул от такого зверства! Поэтому сегодня Россия уже пытается запускать различные фейки об обстреле Мариуполя.
Мол, роддом давно не работал, там была база военных, а фото и видео разрушений вообще постановочные.
Придумать такое может только извращенная фантазия. Как и другие фейки о секретных тюрьмах в Украине, биологическом оружии, химических атаках и даже боевых летучих мышах (видимо, тоже "бандеровцах и нацистах?), о которых официально говорит российское минобороны ...
Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину.
Например, российские оккупанты всерьез рассматривают возможность подорвать склады аммиака на Харьковщине, чтобы обвинить в этом ВСУ.
По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций.
Но, неуважаемые оккупанты, что бы вы ни придумывали, вам никто не поверит - ни украинцы, ни весь цивилизованный мир, ни даже свои же соотечественники.
Вы по-настоящему больные, если делаете такие преступления. А значит - будем лечить. Наши военные это хорошо делают уже 15 дней. И будут это продолжать до Победы Украины!", - говорится в заявлении СБУ.
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