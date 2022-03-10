В РФ додумались направить электроэнергию в Крым и Донбасс с Запорожской АЭС, но это невозможно

Дубовое руководство российских войс решило направить с захваченной Запорожской АЭС электроэнергию во временно оккупированные Автономную Республику Крым и регионов на Донбассе электроэнергию, вырабатываемую атомной электростанцией. Однако, как сообщает Энергоатом, это сделать физически невозможно.

Также, по информации Энергоатома, оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.

Кроме того, сегодня белорусский авторитарный режим сообщал, что из Беларуси было подано электроснабжение в Чернобыльскую АЭС. Однако эту информацию в Энергоатоми также опровергли.