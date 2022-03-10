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В РФ додумались направить электроэнергию в Крым и Донбасс с Запорожской АЭС, но это невозможно

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"Гениальный" план, который не сработает

В РФ додумались направить электроэнергию в Крым и Донбасс с Запорожской АЭС, но это невозможно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дубовое руководство российских войс решило направить с захваченной Запорожской АЭС электроэнергию во временно оккупированные Автономную Республику Крым и регионов на Донбассе электроэнергию, вырабатываемую атомной электростанцией. Однако, как сообщает Энергоатом, это сделать физически невозможно.

Также, по информации Энергоатома, оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.

Кроме того, сегодня белорусский авторитарный режим сообщал, что из Беларуси было подано электроснабжение в Чернобыльскую АЭС. Однако эту информацию в Энергоатоми также опровергли.

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В статье: война с Россией
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