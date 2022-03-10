На Черниговщине украинские войска уничтожили дивизион ракетных комплексов РФ
Так держать!
Фото: Оперативне командування "Північ"
На Черниговском направлении украинские войска провели еще одну успешную операцию.
Как сообщается на официальной странице оперативного командования "Север", один из подразделений уничтожил дивизион "Искандер-М". Из него обстреливали мирное население.
Напомним, что "Искандер-М" - это баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля".
Ранее мы сообщали, что оккупанты
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