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На Черниговщине украинские войска уничтожили дивизион ракетных комплексов РФ

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Так держать!

На Черниговщине украинские войска уничтожили дивизион ракетных комплексов РФ

Фото: Оперативне командування "Північ"

UA-Футбол
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На Черниговском направлении украинские войска провели еще одну успешную операцию.

Как сообщается на официальной странице оперативного командования "Север", один из подразделений уничтожил дивизион "Искандер-М". Из него обстреливали мирное население.

Напомним, что "Искандер-М" - это баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля".

Ранее мы сообщали, что оккупанты рассматривают возможность подрыва склада аммиака на Харьковщине.

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В статье: война с Россией
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