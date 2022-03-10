На Черниговщине украинские войска уничтожили дивизион ракетных комплексов РФ

На Черниговском направлении украинские войска провели еще одну успешную операцию.

Как сообщается на официальной странице оперативного командования "Север", один из подразделений уничтожил дивизион "Искандер-М". Из него обстреливали мирное население.

Напомним, что "Искандер-М" - это баллистический оперативно-тактический ракетный комплекс класса "земля-земля".