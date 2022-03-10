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Запутались в собственных фантазиях. Руководство оккупантов по-разному соврало об обстреле роддома в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Страна фейков, лжи и тьмы

Запутались в собственных фантазиях. Руководство оккупантов по-разному соврало об обстреле роддома в Мариуполе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство русской федерации уже настолько погрузилось в ложь, что в описании одного и того же события противоречит само себе. После встречи с Дмитрием Кулебой в Турции главный дипломат россии лавров сказал, что обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе – это была спланированная акция против "националистах" из батальона "Азов", якобы пользовавшихся гражданскими объектами.

"На заседании Совбеза ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была основа ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлено три дня назад. Поэтому делайте выводы сами", - соврал лавров.

Спустя несколько часов спикер министерства обороны эрефии издал другую ложь. Он сказал, что бомбардировок полового дома и больницы Мариуполя со стороны русской армии не было. Что все это "полностью срежиссированная провокация" украинской власти.

Одна ложь не лучше другой. Правда же в том, что рашистские нелюди разбомбили роддом с роженицами, умерли две женщины и один ребенок, еще минимум пятнадцать человек получили ранения.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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neutral fan (White Church)
10.03.2022 в 20:22
1984 - потрібно в примусовому порядку забовязати всих росіян прочитати цю книгу!
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Черноморчик (Одесса )
10.03.2022 в 19:54
Их столько раз ловили на лжи , но покемонам по фиг . Что нашим что ихним .
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