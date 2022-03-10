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Министр обороны: Украина с пониманием примет капитуляцию россии

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Затягивать россиянам нет смысла

Министр обороны: Украина с пониманием примет капитуляцию россии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в фейсбуке заверил, что все члены правительства работают на своих местах. Кроме того, чиновник посоветовал каждого российского солдата сдаться в плен, пока не поздно.

"Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства - все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для росии!

Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно.

Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию россии", - написал Резников.

Ранее Алексей Резников попросил не публиковать сообщения о предоставлении оружия Украине от других государств.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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