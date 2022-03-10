Министр обороны: Украина с пониманием примет капитуляцию россии

Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в фейсбуке заверил, что все члены правительства работают на своих местах. Кроме того, чиновник посоветовал каждого российского солдата сдаться в плен, пока не поздно.

"Руководство страны во главе с Президентом, члены правительства - все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для росии!

Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно.

Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию россии", - написал Резников.