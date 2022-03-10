Вслед за Николаевом. На Черниговщине оккупанты ищут способ сдаться в плен

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал новое сведения о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 по Киеву. В частности, в Генштабе сообщают, что оккупанты все активнее готовы сдаваться, чтобы не лечь трусливой смертью в украинской земле.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В течение дня защитники Украины на Полеском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка.

Защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российских оккупантов остановлено на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалах.

С помощью киберподразделений и федеральных СМИ враг активно распространяет дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины, создает и распространяет фейки о принятии руководством нашего государства условий рф, призывы к прекращению огня и оставленного оружия украинскими военными. Призываем доверять только проверенным источникам и сохранять спокойствие.

Несмотря на то, что личный состав вооруженных сил рф, который находится на территории Украины, изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для росии положении вещей к ним все же поступают.

Среди военнослужащих распространяются слухи о несостоятельности министерства обороны рф выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений.

В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен", - говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.