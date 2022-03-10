Российский корабль-разведчик с моря нанес выстрелы над Одессой

Сегодня из Черного моря корабль-разведчик российских оккупантов нанес выстрелы над Одессой. Информацию об этом подтвердил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Что касается появления у одесских берегов корабля-разведчика и этих выстрелов, которые были сделаны в воздух. Можем говорить о том, что корабль эти выстрелы совершил для определения позиций нашей системы противовоздушной обороны и вообще береговой охраны.

Я понимаю, часть из вас услышала, что часть кораблей эскадры у берегов Одессы и имела цель высадить десант на нашем побережье, пошли в Крым. Эта часть кораблей там и остается. Ситуация оперативная меняется ежеминутно, ежечасно. Появление корабля-разведчика нами отслеживалась, мы знали, что он будет и приблизится к нашим берегам.

Что касается действий сил противовоздушной обороны, то они обеспечивают нашу безопасность. Не переживайте, но соблюдайте сигналы воздушной тревоги. Ситуацию отслеживаем", - сказал Братчук.