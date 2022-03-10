Ультрас датского Брондбю будут защищать Украину от оккупантов

Радикальные фанаты датского клуба "Брондбю" прибыли в Киев, чтобы вместе с Вооруженными силами Украины защищать страну от российских оккупантов, сообщает польский блогер в твиттере ссылаясь на социальные сети бойцов.

Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili się w Kijowie. Będą pomagać miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4 — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022

Напомним, что Украина формирует специальные батальоны из иностранных добровольцев, которые будут бок о бок с ЗСУ бороться против вооруженных сил РФ, вторшигся на территорию Украины.