УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ультрас датского Брондбю будут защищать Украину от оккупантов
В тренде

Ультрас датского Брондбю будут защищать Украину от оккупантов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

С нами весь цивилизованный мир

Ультрас датского Брондбю будут защищать Украину от оккупантов

Фото: twitter.com/BrondbyIF/

Новина українською

Радикальные фанаты датского клуба "Брондбю" прибыли в Киев, чтобы вместе с Вооруженными силами Украины защищать страну от российских оккупантов, сообщает польский блогер в твиттере ссылаясь на социальные сети бойцов.

Напомним, что Украина формирует специальные батальоны из иностранных добровольцев, которые будут бок о бок с ЗСУ бороться против вооруженных сил РФ, вторшигся на территорию Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брондбю война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...