Ультрас датского Брондбю будут защищать Украину от оккупантов
С нами весь цивилизованный мир
Фото: twitter.com/BrondbyIF/
Радикальные фанаты датского клуба "Брондбю" прибыли в Киев, чтобы вместе с Вооруженными силами Украины защищать страну от российских оккупантов, сообщает польский блогер в твиттере ссылаясь на социальные сети бойцов.
Ultrasi Brondby Kopenchaga pojawili się w Kijowie. Będą pomagać miejscowym z okupantami. pic.twitter.com/UGVInMyfv4— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 10, 2022
Напомним, что Украина формирует специальные батальоны из иностранных добровольцев, которые будут бок о бок с ЗСУ бороться против вооруженных сил РФ, вторшигся на территорию Украины.
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