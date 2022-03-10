Новая поставка оружия ВСУ. Украинские военные захватили десять рабочих танков врага

Оперативное командование "Север" отчиталось о новой победе на фронте.

Военные этой части и подразделения оперативного командования продолжают защищать свою землю, родных и близких от асвабадителей. Сегодня одним из подразделений СК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.

По его итогам украинская армия пополнилась десятью рабочими танками, зенитно-ракетным комплексом и бронированной эвакуационной машиной.