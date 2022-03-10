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Новая поставка оружия ВСУ. Украинские военные захватили десять рабочих танков врага

Общие новости
(3 голосов)

Очередная победа нашей армии

Новая поставка оружия ВСУ. Украинские военные захватили десять рабочих танков врага

Фото: Оперативне командування "Північ"

UA-Футбол
Новина українською

Оперативное командование "Север" отчиталось о новой победе на фронте.

Военные этой части и подразделения оперативного командования продолжают защищать свою землю, родных и близких от асвабадителей. Сегодня одним из подразделений СК "Север" состоялся бой с превосходящими силами противника.

По его итогам украинская армия пополнилась десятью рабочими танками, зенитно-ракетным комплексом и бронированной эвакуационной машиной.

Ранее мы сообщали, что на Черниговщине украинские войска уничтожили дивизион ракетных комплексов РФ.

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В статье: война с Россией
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