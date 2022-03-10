Макрон объяснил, почему Украина не может стать членом ЕС прямо сейчас

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в Европейский Союз со страной, которая находится в состоянии войны.

Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров ЕС в четверг в Версале, сообщает "Европейская правда".

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эммануэль Макрон.

Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Напомним, почти сразу после вторжения России Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой о присоединении к ЕС по специальной процедуре. Идею поддержали несколько стран-членов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в будущем видит Украину среди участников ЕС, но не назвала конкретных сроков.