Долетался. ВСУ сбили еще один вражеский штурмовик
Уже далеко за пятьдесят взбитых российских самолетов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен
Вооруженные силы Украины демилитаризували еще один вражеский самолет.
Как сообщает на официальной фейсбук-странице Министерство обороны Украины, еще один российский самолет Су-25 украшает плодородную украинскую землю.
Напомним, что потери вражеской авиационной техники с начала войны составляют более 50 самолетов и более 80 вертолетов. Только за 8-9 марта
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