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Долетался. ВСУ сбили еще один вражеский штурмовик

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Уже далеко за пятьдесят взбитых российских самолетов

Долетался. ВСУ сбили еще один вражеский штурмовик

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Вооруженные силы Украины демилитаризували еще один вражеский самолет.

Как сообщает на официальной фейсбук-странице Министерство обороны Украины, еще один российский самолет Су-25 украшает плодородную украинскую землю.

Напомним, что потери вражеской авиационной техники с начала войны составляют более 50 самолетов и более 80 вертолетов. Только за 8-9 марта на украинскую землю навечно упали минимум четыре штурмовики и дует вертолеты российских оккупантов.

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В статье: война с Россией
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