Силы спецопераций ВСУ захватили зенитно-ракетный комплекс стоимостью до $15 млн

Командование Сил спецопераций ВСУ отчиталось о захвате у российских оккупантов самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

"Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - говорится в сообщении Командования в Facebook.

Панцирь-С1 предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Его стоимость может достигать 15 млн долларов.

Напомним, утром в четверг сообщалось, что на черниговском направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".