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Россияне обстреляли Нежин из Ураганов: есть жертвы

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Враг за все ответит

Россияне обстреляли Нежин из Ураганов: есть жертвы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что в четверг, 10 марта, российские оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня Ураган.

"Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, к концу дня тепло должно быть возвращено в дома. 4 дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены завтра. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - написал Кодола в Фейсбуке.

Он призвал жителей города оставаться дома или в укрытиях, поскольку оккупанты обстреливают гражданское население, нарушая все нормы Международного гуманитарного права.

Напомним, 9 марта мир был шокирован бомбардировкой роддома в Мариуполе. При этом руководство оккупантов по-разному солгало, пытаясь оправдать свои действия.

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В статье: война с Россией
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