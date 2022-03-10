Россияне обстреляли Нежин из Ураганов: есть жертвы
Враг за все ответит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что в четверг, 10 марта, российские оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня Ураган.
"Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, к концу дня тепло должно быть возвращено в дома. 4 дома остаются без света, ремонтные работы будут продлены завтра. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - написал Кодола в Фейсбуке.
Он призвал жителей города оставаться дома или в укрытиях, поскольку оккупанты обстреливают гражданское население, нарушая все нормы Международного гуманитарного права.
Напомним, 9 марта мир был шокирован бомбардировкой роддома в Мариуполе. При этом руководство оккупантов по-разному солгало, пытаясь оправдать свои действия.
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