Хороший кокс. Минобороны рф заявило, что в Украине могли использовать птиц как биологическое оружие

Министерство обороны россии продолжает поражать своей фантазией. Пропагандистам, похоже, показалось слишком пустяковым обвинение Украины в разработке ядерного оружия. Теперь они на официальном уровне заявили, что Украина причастна к разработкам биологического оружия.

Минобороны россии обнародовало «документы», назвав их доказательствами своей теории. Обвинение состоит в том, что в Украине якобы готовились и собирались запустить окольцованных птиц из «Херсонской биолаборатории» на территорию рф.

По утверждению минобороны рф, целью проекта было изучение возможности распространения особо опасных инфекций из-за мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

Странно, почему почему солдаты вражеской армии начали воровать кур у мирного населения? Неужели их не предупредили о вирусе, который передается через украинских птиц – на следующий день им придется петь «Батько наш Бандера». Ну и не удивимся, если через несколько дней окажется, что Украина контактировала с инопланетной враждебной расой и планировала захватить всю планету, а россия должна ее защитить.