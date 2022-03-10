УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хороший кокс. Минобороны рф заявило, что в Украине могли использовать птиц как биологическое оружие
В тренде

Хороший кокс. Минобороны рф заявило, что в Украине могли использовать птиц как биологическое оружие

Общие новости
(1 голосов)

Самое интересное, что за поребриком будет много тех, кто этому поверит

Хороший кокс. Минобороны рф заявило, что в Украине могли использовать птиц как биологическое оружие

Кадр з мультфільму Ваяна

Новина українською

Министерство обороны россии продолжает поражать своей фантазией. Пропагандистам, похоже, показалось слишком пустяковым обвинение Украины в разработке ядерного оружия. Теперь они на официальном уровне заявили, что Украина причастна к разработкам биологического оружия.

Минобороны россии обнародовало «документы», назвав их доказательствами своей теории. Обвинение состоит в том, что в Украине якобы готовились и собирались запустить окольцованных птиц из «Херсонской биолаборатории» на территорию рф.

По утверждению минобороны рф, целью проекта было изучение возможности распространения особо опасных инфекций из-за мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, а также болезни Ньюкасла.

Странно, почему почему солдаты вражеской армии начали воровать кур у мирного населения? Неужели их не предупредили о вирусе, который передается через украинских птиц – на следующий день им придется петь «Батько наш Бандера». Ну и не удивимся, если через несколько дней окажется, что Украина контактировала с инопланетной враждебной расой и планировала захватить всю планету, а россия должна ее защитить.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...