Путин, иди нах*й. СМИ опубликовали шесть требований кремля к Украине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Зеркало Недели опубликовало требования российских оккупантов к Украине, выполнение которых якобы остановит войну. Итак, Украина по версии военных преступников кремля должна:
- Отказаться от курса в НАТО, провозгласить нейтральный статус, гарантом которого должна стать россия
- Русский язык признать вторым государственным
- Признать Крым российским
- Признать независимость ДНР и ЛНР в административных границах областей
- Денацифицироваться, то есть запретить «ультранационалистические и нацистские» партии
- Демилитаризироваться, а именно отказаться от наступательного оружия (без четких критериев его определения)
Напомним, что россия вероломно напала на Украину 24 февраля. Не сумев захватить страну через несколько дней, как это планировалось, перешла к циничному уничтожению городов и мирного населения. Жертвами российской агрессии стали сотни людей, по данным ООН, свою Родину в поисках безопасности покинули более 2 млн. украинцев.
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Источник:ZN.ua
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
11.03.2022 в 00:06
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