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Путин, иди нах*й. СМИ опубликовали шесть требований кремля к Украине

Общие новости
(1 голосов)
Путин, иди нах*й. СМИ опубликовали шесть требований кремля к Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Зеркало Недели опубликовало требования российских оккупантов к Украине, выполнение которых якобы остановит войну. Итак, Украина по версии военных преступников кремля должна:

  • Отказаться от курса в НАТО, провозгласить нейтральный статус, гарантом которого должна стать россия
  • Русский язык признать вторым государственным
  • Признать Крым российским
  • Признать независимость ДНР и ЛНР в административных границах областей
  • Денацифицироваться, то есть запретить «ультранационалистические и нацистские» партии
  • Демилитаризироваться, а именно отказаться от наступательного оружия (без четких критериев его определения)

Напомним, что россия вероломно напала на Украину 24 февраля. Не сумев захватить страну через несколько дней, как это планировалось, перешла к циничному уничтожению городов и мирного населения. Жертвами российской агрессии стали сотни людей, по данным ООН, свою Родину в поисках безопасности покинули более 2 млн. украинцев.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ZN.ua

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
11.03.2022 в 00:06
З кожним днем орки все більше заглиблюються в болото в Україні, але з кожним новим етапом переговорів все більше вимог ставлять. Сказочна нація
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