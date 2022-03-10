Путин, иди нах*й. СМИ опубликовали шесть требований кремля к Украине

Издание Зеркало Недели опубликовало требования российских оккупантов к Украине, выполнение которых якобы остановит войну. Итак, Украина по версии военных преступников кремля должна:

Отказаться от курса в НАТО, провозгласить нейтральный статус, гарантом которого должна стать россия

Русский язык признать вторым государственным

Признать Крым российским

Признать независимость ДНР и ЛНР в административных границах областей

Денацифицироваться, то есть запретить «ультранационалистические и нацистские» партии

Демилитаризироваться, а именно отказаться от наступательного оружия (без четких критериев его определения)

Напомним, что россия вероломно напала на Украину 24 февраля. Не сумев захватить страну через несколько дней, как это планировалось, перешла к циничному уничтожению городов и мирного населения. Жертвами российской агрессии стали сотни людей, по данным ООН, свою Родину в поисках безопасности покинули более 2 млн. украинцев.