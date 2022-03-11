Зеленский ответил на обвинения россии: Я Президент адекватной страны
На россии не знают, что это такое - адекватность
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Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к народу. В этот раз на фоне обвинений россии в том, что Украина разрабатывает оружие массового поражения.
«Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если россия сделает что-то подобное против нас – получит жесточайший санкционный ответ», - заявил Зеленский.
Заметим, что ранее Запад предупредили, что именно россия, планы по блицкригу которой потерпели неудачу, может использовать против Украины химическое оружие.
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