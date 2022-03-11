Малиновский переиграл Байер, санкции против Челси. Главные новости за 10 марта 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 марта

Все голы "Аталанты" в первом матче 1/8 Лиги Европы с леверкузенским "Байером" были забиты при участии Руслана Малиновского. На 23-й минуте украинский хавбек сравнял счет в матче, а затем отдал два голевых паса на Луиса Муриэля. Всего у Малиновского уже десять голов и четыре ассиста в сезоне 2021/22. "Аталанта" выиграла у "Байера" 3:2, ответная игра состоится черенз неделю.

Главной сенсацией первых матчей 1/8 Лиги Европы стала ничья "Барселоны" с "Галатасараем" (0:0). Турецкий гранд явно играл на удержание, и команде Хави по-настоящему удалось создавление давление на ворота "Галатасарая" только во втором тайме, но пробить ворота воспитанника "Барсы" Иньяки Пеньи так и не удалось. В других матчах "Севилья" минимально переиграла "Вест Хэм" (1:0), "Рейнджерс" разгромил "Црвену Звезду" (3:0), "Брага" нанесла поражение "Монако" (2:0).

Владелец "Челси" Роман Абрамович был включен в санционный список правительства Великобритании, все его активы в UK были заморожены. Под санкции попал и футбольный клуб "Челси". Начиная с десятого марта, "Челси" не может совершать трансферы и аренды, продавать билеты и атрибутику, и пользоваться доходами от телетрансляций и призовых. Разрешается только платить зарплату футболистам и работникам клуба, и проводить матчи при минимальных расходах. Главный спонсор "Челси" Three рассторг контракт с клубом, другие спосоры также пересматривают соглашения. Абрамович все еще может получить специальное разрешение на продажу "Челси", но при этом он не получит за него ни копейки.

Легионеры УПЛ ищут новые клубы

Приостановка Премьер-лиги из-за войны диктаторской рф против Украины вынудила легионеров клубов УПЛ искать себе новые команды. Форвард "Зари" Шахаб Захеди присоединился к команде "Академия Пушкаша", на Ловро Цвека претендует софийский "Левски". Защитник полтавской "Ворсклы" Йонас Тамм стал игроком эстонской "Флоры". Есть большой спрос на игроков "Шахтера". В услугах Алана Патрика заинтересованы "Сан-Паулу", "Сантос" и "Фламенго", к Педриньо проявляют интерес клубы АПЛ "Эвертон" и "Вулверхэмптон", бразильский "Интернасьонал" интересуется Витиньо из киевского "Динамо".

Экс-футболист "Шахтера" Илсиньо принял решение повесить бутсы на гвоздь. "После 21 невероятного года пора повесить бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было тяжелым, я очень благодарен за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда", - сообщил 36-летний бразилец. Илсиньо играл за "Шахтер" в 2007-2010 и 2012-2015 годах, а последние пять лет провел в клубе MLS "Филадельфия Юнион".