Враг нанес удар по Днепру и Луцку

В ночь на 10 марта российские оккупанты нанесли удары по городам Луцк и Днепр. После нападения 24 февраля, когда были атакованы объекты по всей стране, это первые большие атаки на эти города.

Как сообщают очевидцы, в Луцке удар нанесен по военному аэродрому. Раздалось несколько мощных взрывов, после чего над аэродромом были заметны пожар и дым.

Чем именно были нанесены удары – авиацией или ракетами – пока не известно. Детали пока не известны.