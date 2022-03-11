Враг нанес удар по Днепру и Луцку
Целятся в аэропорты
В ночь на 10 марта российские оккупанты нанесли удары по городам Луцк и Днепр. После нападения 24 февраля, когда были атакованы объекты по всей стране, это первые большие атаки на эти города.
Как сообщают очевидцы, в Луцке удар нанесен по военному аэродрому. Раздалось несколько мощных взрывов, после чего над аэродромом были заметны пожар и дым.
Чем именно были нанесены удары – авиацией или ракетами – пока не известно. Детали пока не известны.
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