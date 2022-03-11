Продуктивный день. В четверг ВСУ уничтожили 10 российских самолетов
Воздушные силы отчитались о своих успехах
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор неизвестен
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о результатах своей работы в четверг, 10 марта.
Сообщается, что бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации нанесла сокрушительный удар по двум крупным колоннам техники оккупантов. По предварительной информации – это целый полк десантных войск России с полным комплектом бронированной техники: танки, БМП, «Грады»...
Зенитные ракетные войска Воздушных Сил поразили четыре воздушных цели – предварительно, три штурмовика Су-25 оккупантов и Су-34, который после попадания не долетел до собственного аэродрома и упал на территории россии.
Авиацией Воздушных Сил тоже поражено не менее четырех воздушных целей, преимущественно самолеты Су-25.
Есть хорошая информация и от подразделений Сухопутных войск, подтвержденная фотоматериалами, которые на разных направлениях сбили два штурмовика оккупантов Су-25. Один из них – «Стингером».
Таким образом, в четверг было уничтожено 10 самолетов российских фашистов, бомбивших мирные города украинцев.
Также в Воздушных силах ВСУ напоминают о работе БпЛА "Байрактар ТВ-2", которые сегодня уничтожили ЗРК Бук М-1.
Напомним, по состоянию на утро 10-го марта ВСУ сообщали об уничтожении более 12 тысяч солдат вражеской армии.
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