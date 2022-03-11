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Генштаб ВСУ: На захваченных территориях начинает активно работать российская пропаганда

Общие новости
(1 голосов)

Пытаются договориться с местным населением

Генштаб ВСУ: На захваченных территориях начинает активно работать российская пропаганда

Новина українською

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ 11 марта сообщается, что существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил рф по всем направлениям", говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда: "Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением. На территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" оккупированных населенных пунктах".

В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения, сообщает Генштаб.

Также известно, что во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери. Личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы даже и тех, кто не имеет опыта военной службы", - сообщает Генштаб.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
11.03.2022 в 08:14
огромная проблема для тех, кого оккупировали это недостаток информации. Лично у меня домашний интернет с 24 февраля был всего 2 с половиной дня. Мобильный в последнюю неделю глушат жёстко, обычные новости , где нет не видео ни фото, грузит по минуте , а про то, что посмотреть какое-то короткое видео, даже речи нет, это невозможно. Ещё они уже , как неделю, поотключали наши каналы и открыли доступ к своим пропагандисттким. Мы , молодые , понятное дело это не смотрим, но вот , старики и другие люди, которые уже смирились с тем, что мы отрезаны от интернета, наверняка, сидят с открытым ртом, смотрят и хавают пропаганду...
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can (Торонто, Львов)
11.03.2022 в 08:51
Та нет, даже старики в Украине уже поняли, кто есть ху.
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can (Торонто, Львов)
11.03.2022 в 07:32
Мы еше в 2014 видели, как решалы лднр, вопросы на корточках решают. Путлерюгенд еше не создали?
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