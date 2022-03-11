Генштаб ВСУ: На захваченных территориях начинает активно работать российская пропаганда
Пытаются договориться с местным населением
В утренней сводке Генерального штаба ВСУ 11 марта сообщается, что существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.
"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил рф по всем направлениям", говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что на временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда: "Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением. На территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" оккупированных населенных пунктах".
В отдельных населенных пунктах противник в нарушение норм Международного гуманитарного права совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения, сообщает Генштаб.
Также известно, что во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери. Личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.
"При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области, в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы даже и тех, кто не имеет опыта военной службы", - сообщает Генштаб.
- Читайте також: В четверг ВСУ уничтожили 10 российских самолетов
Популярное сейчас
- Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать
- Путин, иди нах*й. СМИ опубликовали шесть требований кремля к Украине
- ЛЕ. Аталанта - Байер 3:2. Гол и два ассиста Малиновского, разочарование его команды
- Грузины поют, поляк матерится. ВИДЕО, как иностранные добровольцы воюют за Украину
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО