В Днепре бомбы упали возле детского сада. Также ударили по Ивано-Франковску

В пятницу, 11 марта утром российские войска нанесли воздушный удар по Днепру, где в целом было спокойно с начала войны.

Как сообщает ГСЧС, три авиаудара произошли около 06:10 в Новокодакском районе. Бомбы упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, также попали в двухэтажную обувную фабрику, в результате чего возник пожар.

По предварительной информации погиб один человек. К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

Также есть сообщения о нескольких взрывах в Ивано-Франковске.

Напомним, утром 11 марта россияне также атаковали Луцк – целились в аэродром.