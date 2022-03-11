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В Днепре бомбы упали возле детского сада. Также ударили по Ивано-Франковску

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В Днепре бомбы упали возле детского сада. Также ударили по Ивано-Франковску

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В пятницу, 11 марта утром российские войска нанесли воздушный удар по Днепру, где в целом было спокойно с начала войны.

Как сообщает ГСЧС, три авиаудара произошли около 06:10 в Новокодакском районе. Бомбы упали вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, также попали в двухэтажную обувную фабрику, в результате чего возник пожар.

По предварительной информации погиб один человек. К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

Также есть сообщения о нескольких взрывах в Ивано-Франковске.

Напомним, утром 11 марта россияне также атаковали Луцк – целились в аэродром.

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В статье: война с Россией
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