УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать
В тренде

Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать

Общие новости
(2 голосов)

Великие воины рамзана

Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать

24 канал

Новина українською

В российских войсках, которые пытаются захватить столицу Украины, есть так называемые "заградительные отряды" – они не позволяют солдатам отступать. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национанльной безопасности и обороне Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны. Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши ВСУ это отлично демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться".

Такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча), они сдерживают огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с ВСУ.

Читайте такжеАхметов: Победой для Украины будет восстановление границ, включая Крым и Донбасс

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Федор Вениславский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
suspilne.media

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...