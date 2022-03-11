Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать

В российских войсках, которые пытаются захватить столицу Украины, есть так называемые "заградительные отряды" – они не позволяют солдатам отступать. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национанльной безопасности и обороне Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны. Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг мощный, но не непобедимый. Наши ВСУ это отлично демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну, от которой захватчики будут ужасаться".

Такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча), они сдерживают огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с ВСУ.