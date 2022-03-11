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Facebook и Instagram разрешили агрессивные высказывания против россиян. За поребриком истерика

Общие новости
(2 голосов)

Можно не сдерживаться

Facebook и Instagram разрешили агрессивные высказывания против россиян. За поребриком истерика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Meta, владеющая одними из самых крупных социальных сетей, разрешила пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента россии Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta.

Согласно одному из писем, временные изменения политики распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, россию, Словакию и Украину.

Социальная сеть также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти Путина или Лукашенко, в странах, включающих россию, Украину и Польшу. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.

"В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как смерть российским оккупантам. Мы по-прежнему не допустим призывов к насилию против российских граждан, заслуживающих на доверие".

Посольство россии в Вашингтоне сразу же выступило с заявлением о том, что обновленная политика Meta "агрессивная и преступная" и "ведет к разжиганию ненависти и вражды к россиянам", а действия компании - это "еще одно свидетельство объявленной информационной войны без правил". Российское посольство требует от США "прекратить экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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RicoRico (Кривой Рог)
11.03.2022 в 09:42
Тому що наша русофобія усе ще недостатня
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 09:36
На это дикое население уже никто не обращает внимание. Их всех надо уничтожить. Они никому не нужны.
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can (Торонто, Львов)
11.03.2022 в 09:01
Они еще что-то требуют, справедливости и честности им? все будет! "и принять меры по привлечению виновных к ответственности" - тоже будет!.
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