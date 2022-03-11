Автор первого гола Шахтера в еврокубках умер в блокадном Херсоне

В блокадном Херсоне на 69-м году жизни скончался автор первого гола за донецкий "Шахтер" в еврокубках Владимир Роговский. Уроженец Херсона забил первый еврокубковый гол "горняков" в ворота берлинского "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977.

В той встрече "Шахтёр" победил со счётом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира. Далее донецкая команда одолела венгерский "Гонвед" (3:0, 3:2), после чего уступила будущему победителю розыгрыша - туринскому "Ювентусу" (0:3, 1:0).

Роговский провёл за "Шахтёр" 179 матчей и забил 21 мяч. В составе "горняков" выигрывал Кубок СССР, дважды брал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата.

Напомним, что Херсон находится в блокаде и окружен войсками российских оккупантов.