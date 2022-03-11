"Привет, я лечу по твою душу". Призрак Киева передал привет русским извергам

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал интересный пост в Facebook:

"Привет, русский изверг, я лечу по твою душу!", – призрак Киева.

Ранее мы сообщали, что наш украинский пилот вернулся на базу и получил новый самолет, уже в начале войны он успел выбить "очко" из орков (21 сбитый вражеский самолет). Наверняка эта цифра уже увеличилась.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.