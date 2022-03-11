В Disney также объявили о намерении остановить деятельность в фашистской россии
Изоляция продолжается.
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Мордор с каждым днем оказывается во все большей изоляции.
К санкциям против страны-террориста присоединился крупнейший медиаконгломерат Disney.
Компания изначально заморозила выход фильмов на территории рф, а теперь решила полностью завершать деятельность.
"На прошлой неделе, после неспровоцированного вторжения России в Украину, мы объявили, что приостанавливаем выпуск фильмов в России и пересматриваем остальную часть нашего бизнеса там. Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России", - сообщается в официальном заявлении.
Только за вчерашний день свой бизнес из рф вывели или начали выводить Mars (бренды Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree), Hugo Boss, Pandora, Globus, Western Union, Burger King, Eni (приостановит закупку нефти и газа), Uniqlo, Sony Music Group, Warner Music Group, Lush, BlaBlaCar, Japan Tobacco (приостановит инвестиции), Google Cloud.
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