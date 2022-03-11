Ирина Верещук – об открытии очередных гуманитарных коридоров
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Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен
Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров и маршрутах эвакуации:
– Мариуполь – Запорожье (с обязательным разминированием всего маршрута);
– Пологи – Запорожье;
– Волноваха – Покровск;
– Энергодар – Запорожье;
– Изюм – Лозовая (Харьков);
– Буча – Киев (через Ворзель);
– Гостомель – Киев;
– Козаровичи – Киев;
– Микуличин – Киев;
– Андреевка – Житомир (Киевская область);
– Макаров – Житомир;
– Бородянка – Житомир.
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