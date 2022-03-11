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Ирина Верещук – об открытии очередных гуманитарных коридоров

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Ирина Верещук – об открытии очередных гуманитарных коридоров

Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine / Автор неизвестен

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Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров и маршрутах эвакуации:

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– Мариуполь – Запорожье (с обязательным разминированием всего маршрута);

– Пологи – Запорожье;

– Волноваха – Покровск;

– Энергодар – Запорожье;

– Изюм – Лозовая (Харьков);

– Буча – Киев (через Ворзель);

– Гостомель – Киев;

– Козаровичи – Киев;

– Микуличин – Киев;

– Андреевка – Житомир (Киевская область);

– Макаров – Житомир;

– Бородянка – Житомир.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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