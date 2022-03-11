Там тоже скрывался Азов? Орки разбомбили стадион имени Гагарина в Чернигове. ФОТО

Бои в Чернигове продолжаются практически без остановок и каждый день вся Украина узнает о новых разрушениях и жертвах.

Сегодня стало известно, что орда атаковала стадион имени Юрия Гагарина, на котором проводила свои матчи "Десна".

В сети уже есть кадры разрушенного театра футбола.