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  3. Там тоже скрывался Азов? Орки разбомбили стадион имени Гагарина в Чернигове. ФОТО
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Там тоже скрывался Азов? Орки разбомбили стадион имени Гагарина в Чернигове. ФОТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Грустные кадры.

Там тоже скрывался Азов? Орки разбомбили стадион имени Гагарина в Чернигове. ФОТО

Фото: wikipedia.org

UA-Футбол
Новина українською

Бои в Чернигове продолжаются практически без остановок и каждый день вся Украина узнает о новых разрушениях и жертвах.

Сегодня стало известно, что орда атаковала стадион имени Юрия Гагарина, на котором проводила свои матчи "Десна".

В сети уже есть кадры разрушенного театра футбола.

Нужно отметить, что клуб уже очень эмоционально отреагировал на произошедшее.

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В статье: Десна (Чернигов) война с Россией
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Комментарии (2)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
11.03.2022 в 11:50
П*дараси кремлівські!!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.03.2022 в 10:06
Сатанинська нечисть нищить нашу неньку ... Сторицею віддадутсься їм наші страждання ! Боже , бережи Україну !
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