Там тоже скрывался Азов? Орки разбомбили стадион имени Гагарина в Чернигове. ФОТО
Грустные кадры.
Фото: wikipedia.org
Бои в Чернигове продолжаются практически без остановок и каждый день вся Украина узнает о новых разрушениях и жертвах.
Сегодня стало известно, что орда атаковала стадион имени Юрия Гагарина, на котором проводила свои матчи "Десна".
В сети уже есть кадры разрушенного театра футбола.
Нужно отметить, что клуб уже
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Комментарии (2)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
11.03.2022 в 11:50
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.03.2022 в 10:06
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