Перевод денег теперь только голубиной почтой. Western Union прекращает работу в россии и беларуси

По финансовой системе фашистского режима в россии нанесен еще один удар.

Крупнейшая компания по международным переводам Western Union прекращает свою работу в странах фюрера и его прихвостня.

В рф уже не работает сайт компании.

Также важно отметить, что в организации заявили о том, что осуждают вероломное нападение на Украину и отменили плату за переводы в нашу страну.

Нацбанк уже получил информацию о бесплатных услугах для украинцев и отмене платы за переводы в Украину также от MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo.

Только за вчерашний день свой бизнес из рф вывели или начали выводить Mars (бренды Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, Whiskas и Pedigree), Hugo Boss, Pandora, Globus, Western Union, Burger King, Eni (приостановит закупку нефти и газа), Uniqlo, Sony Music Group, Warner Music Group, Lush, BlaBlaCar, Japan Tobacco (приостановит инвестиции), Google Cloud.