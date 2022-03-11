УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За сутки почти 300 орков. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага по состоянию на 11 марта
В тренде

За сутки почти 300 орков. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага по состоянию на 11 марта

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Надо больше

За сутки почти 300 орков. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага по состоянию на 11 марта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях врага по состоянию на утро 11 марта.

Общие боевые потери россиян с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 тысяч человек,
  • танков ‒ 353 ед,
  • ББМ ‒ 1165 ед,
  • артиллерийских систем –125 ед,
  • РСЗО - 58 ед,
  • средства ПВО - 31 ед,
  • самолетов – 57 ед,
  • вертолетов – 83 ед,
  • автомобильной техники - 558 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,

При этом Генштаб начал публиковать посуточный показатель. Таким образом, за четверг, 10 марта было уничтожено 266 вражеских солдат, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 единицы ПВО, 32 единицы техники. Ранее Воздушные силы сообщали об уничтожении 10 самолетов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...