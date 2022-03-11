За сутки почти 300 орков. Данные Генштаба ВСУ о потерях врага по состоянию на 11 марта
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях врага по состоянию на утро 11 марта.
Общие боевые потери россиян с 24.02 по 11.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тысяч человек,
- танков ‒ 353 ед,
- ББМ ‒ 1165 ед,
- артиллерийских систем –125 ед,
- РСЗО - 58 ед,
- средства ПВО - 31 ед,
- самолетов – 57 ед,
- вертолетов – 83 ед,
- автомобильной техники - 558 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7,
При этом Генштаб начал публиковать посуточный показатель. Таким образом, за четверг, 10 марта было уничтожено 266 вражеских солдат, 18 танков, 60 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 единицы ПВО, 32 единицы техники. Ранее Воздушные силы сообщали об уничтожении 10 самолетов.
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