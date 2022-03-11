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Фашисты расстреляли оскольский психоневрологический интернат с людьми

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Просто нелюди.

Фашисты расстреляли оскольский психоневрологический интернат с людьми

Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий

UA-Футбол
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Оккупанты продолжают пополнять список преступлений против человечества.

Обстрел оскольского психоневрологического интерната нельзя объяснить ничем, кроме звериной жестокости.

В учреждении находилось 300 человек, из которых 50 - малоподвижные пациенты.

К сегодняшнему часу количество жертв уточняется.

Также стало известно и количество потерь самих орков.

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В статье: война с Россией
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