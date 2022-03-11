Фашисты расстреляли оскольский психоневрологический интернат с людьми
Просто нелюди.
Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий
Оккупанты продолжают пополнять список преступлений против человечества.
Обстрел оскольского психоневрологического интерната нельзя объяснить ничем, кроме звериной жестокости.
В учреждении находилось 300 человек, из которых 50 - малоподвижные пациенты.
К сегодняшнему часу количество жертв уточняется.
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