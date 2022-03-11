Очередная стратегическая цель. Оккупанты разбомбили завод Coca-Cola в Киевской области. ФОТО
Старались захватить побольше дефицитного товара?
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Пока в городках эрефии люди выстраиваются в очереди и деруться за еду из Макдональдса, их соотечественники в Украине пошли дальше.
Видимо, в диком стремлении ухватить как можно больше дефицитного товара, орки атаковали завод Coca-Cola, который расположен в Киевской области, за городом Бровары.
В результате обстрела была повреждена когенерационная установка - сложный комплекст оборудования производства электрической и тепловой энергии.
Вот только радость рашистов была недолгой - завод прекратил работу, а сотрудники были эвакуированы еще в первый день войны.
Ни упиться смертями невинных, ни смародерить не получилось.
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