Очередная стратегическая цель. Оккупанты разбомбили завод Coca-Cola в Киевской области. ФОТО

Пока в городках эрефии люди выстраиваются в очереди и деруться за еду из Макдональдса, их соотечественники в Украине пошли дальше.

Видимо, в диком стремлении ухватить как можно больше дефицитного товара, орки атаковали завод Coca-Cola, который расположен в Киевской области, за городом Бровары.

В результате обстрела была повреждена когенерационная установка - сложный комплекст оборудования производства электрической и тепловой энергии.

Вот только радость рашистов была недолгой - завод прекратил работу, а сотрудники были эвакуированы еще в первый день войны.

Ни упиться смертями невинных, ни смародерить не получилось.