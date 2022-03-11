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Очередная стратегическая цель. Оккупанты разбомбили завод Coca-Cola в Киевской области. ФОТО

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Старались захватить побольше дефицитного товара?

Очередная стратегическая цель. Оккупанты разбомбили завод Coca-Cola в Киевской области. ФОТО

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
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Пока в городках эрефии люди выстраиваются в очереди и деруться за еду из Макдональдса, их соотечественники в Украине пошли дальше.

Видимо, в диком стремлении ухватить как можно больше дефицитного товара, орки атаковали завод Coca-Cola, который расположен в Киевской области, за городом Бровары.

В результате обстрела была повреждена когенерационная установка - сложный комплекст оборудования производства электрической и тепловой энергии.

Вот только радость рашистов была недолгой - завод прекратил работу, а сотрудники были эвакуированы еще в первый день войны.

Ни упиться смертями невинных, ни смародерить не получилось.

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В статье: война с Россией
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