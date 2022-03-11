ВНО для поступающих в университеты выпускников школ в 2022 году – не будет
Вынужденная мера
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Министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире всеукраинского телемарафона заявил следующее:
"Никаких экзаменов в университетах не будет… Будет создан аналог ВНО. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ВНО. Поступление будет проводиться по определенной электронной системе".
Он отметил, что соответствующий законопроект подан в Верховную Раду Украины и выразил надежду, что все будет принято уже в ближайшее время. Ранее правительство отменило государственную итоговую аттестацию.
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