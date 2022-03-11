Украинская Армия освободила 5 населенных пунктов в Черниговской области
Оперативное командование "Північ" сообщает, что в Черниговской области было освобождено пять населенных пунктов.
"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды.
Подразделения российской федерации не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.
И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить во благо украинского народа", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, что Чернигов до сих пор остается фактически окруженным вражескими войсками, которые продолжают бить по городу, в том числе по гражданскому населению.
Популярное сейчас
- "Могут себе в ж*пу засунуть". Зозуля отреагировал на баннер с Малиновским и Миранчуком
- Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать
- Зеленский ответил на обвинения россии: Я Президент адекватной страны
- Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО