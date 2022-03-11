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Украинская Армия освободила 5 населенных пунктов в Черниговской области

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Украинская Армия освободила 5 населенных пунктов в Черниговской области

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Оперативное командование "Північ" сообщает, что в Черниговской области было освобождено пять населенных пунктов.

"Силы сопротивления, действующие на Черниговщине, своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды.

Подразделения российской федерации не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.

И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить во благо украинского народа", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что Чернигов до сих пор остается фактически окруженным вражескими войсками, которые продолжают бить по городу, в том числе по гражданскому населению.

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В статье: война с Россией
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