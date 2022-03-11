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Шойгу заявил о количестве желающих воевать на стороне рф с Ближнего Востока

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(1 голосов)

Подвозят строителей отстраивать Харьков?

Шойгу заявил о количестве желающих воевать на стороне рф с Ближнего Востока

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Цырковое представление под названием совет базопасности рф традиционно начался со сказок для дедушки.

Министр обороны эрефии Шойгу заявил о 16 тысячах заявок на участие в войне из стран с Ближнего Востока.

Президент путин в ответ поручил помочь им добраться до зоны боевых действий.

В переводе с языка мордора: в Украину едет отряд новых строителей, которые будут отстраивать разрушенные города после нашей победы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 11:57
У них джамшуты уже "настроили", сейчас ещё и "навоюют"...
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