Шойгу заявил о количестве желающих воевать на стороне рф с Ближнего Востока
Подвозят строителей отстраивать Харьков?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Цырковое представление под названием совет базопасности рф традиционно начался со сказок для дедушки.
Министр обороны эрефии Шойгу заявил о 16 тысячах заявок на участие в войне из стран с Ближнего Востока.
Президент путин в ответ поручил помочь им добраться до зоны боевых действий.
В переводе с языка мордора: в Украину едет отряд новых строителей, которые будут отстраивать разрушенные города после нашей победы.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 11:57
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