Цырковое представление под названием совет базопасности рф традиционно начался со сказок для дедушки.

Министр обороны эрефии Шойгу заявил о 16 тысячах заявок на участие в войне из стран с Ближнего Востока.

Президент путин в ответ поручил помочь им добраться до зоны боевых действий.

В переводе с языка мордора: в Украину едет отряд новых строителей, которые будут отстраивать разрушенные города после нашей победы.