Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива
И даром не нужно
ЭнергоАТОМ
Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива. Энергоатом объявил, что закупок у рф больше не будет.
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Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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