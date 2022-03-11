Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива. Энергоатом объявил, что закупок у рф больше не будет.

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Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.