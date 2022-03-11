"Приходим в себя". Ващук вместе с детьми эвакуировался из Гостомеля
Теперь семья экс-футболиста находится в более безопасном месте
Фото: facebook.com/vashchukvlad
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук сообщил, что ему удалось выехать из Гостомеля по гуманитарному коридору.
"Друзья! Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Все в порядке, приходим в себя. Спасибо всем кто поддерживал. Все буде добре. Мира нам всем", — написал Ващук в своем Facebook.
27 февраля он сообщал, что находится в Гостомеле в подвале с детьми, укрываясь от обстрелов.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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