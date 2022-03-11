Китайский производитель дронов DJI ограничил технологию Aeroscope для ВСУ, но не для рф
Очень странное поведение Поднебесной мы сейчас наблюдаем
Getty Images / Global Images Ukraine
Китайский производитель дронов DJI ограничил использование технологии Aeroscope для украинской армии, но не для российской. Таким образом, российские оккупанты получат значительное преимущество в воздушной разведке для наводки огня. Об этом сообщил в Твиттере архитектор ПО Владимир Шиманский.
Он отметил, что это может оказаться технической проблемой. Однако это маловероятно, так как есть информация о том, что DJI ограничит или вовсе прекратит поставки своих дронов в Украину.
Шиманский не рекомендовал украинским владельцам DJI обновлять прошивку на дронах, но предложил отключать геолокацию и регистрировать свои дроны за пределами Украины.
DJI Aeroscope — это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров. Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть ТОЧНОЕ положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации. Украинские военные используют различные модели дронов DJI в своей разведывательной деятельности. Эта китайская компания является крупнейшим производителем дронов в мире.
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