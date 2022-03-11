Китайский производитель дронов DJI ограничил технологию Aeroscope для ВСУ, но не для рф

Китайский производитель дронов DJI ограничил использование технологии Aeroscope для украинской армии, но не для российской. Таким образом, российские оккупанты получат значительное преимущество в воздушной разведке для наводки огня. Об этом сообщил в Твиттере архитектор ПО Владимир Шиманский.

Он отметил, что это может оказаться технической проблемой. Однако это маловероятно, так как есть информация о том, что DJI ограничит или вовсе прекратит поставки своих дронов в Украину.

Шиманский не рекомендовал украинским владельцам DJI обновлять прошивку на дронах, но предложил отключать геолокацию и регистрировать свои дроны за пределами Украины.

DJI Aeroscope — это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров. Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть ТОЧНОЕ положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации. Украинские военные используют различные модели дронов DJI в своей разведывательной деятельности. Эта китайская компания является крупнейшим производителем дронов в мире.