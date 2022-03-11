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Китайский производитель дронов DJI ограничил технологию Aeroscope для ВСУ, но не для рф

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Очень странное поведение Поднебесной мы сейчас наблюдаем

Китайский производитель дронов DJI ограничил технологию Aeroscope для ВСУ, но не для рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Китайский производитель дронов DJI ограничил использование технологии Aeroscope для украинской армии, но не для российской. Таким образом, российские оккупанты получат значительное преимущество в воздушной разведке для наводки огня. Об этом сообщил в Твиттере архитектор ПО Владимир Шиманский.

Он отметил, что это может оказаться технической проблемой. Однако это маловероятно, так как есть информация о том, что DJI ограничит или вовсе прекратит поставки своих дронов в Украину.

Шиманский не рекомендовал украинским владельцам DJI обновлять прошивку на дронах, но предложил отключать геолокацию и регистрировать свои дроны за пределами Украины.

DJI Aeroscope — это проприетарное оборудование, позволяющее отслеживать движение любого дрона DJI в радиусе 10 километров. Вместе с дополнительными антеннами производства DJI диапазон может быть увеличен до 50 километров. Кроме того, технология Aeroscope позволяет увидеть ТОЧНОЕ положение оператора дрона, а также его личные данные, которые он использовал при регистрации. Украинские военные используют различные модели дронов DJI в своей разведывательной деятельности. Эта китайская компания является крупнейшим производителем дронов в мире.

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В статье: война с Россией DJI
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Комментарии (1)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
11.03.2022 в 13:52
У меня два дрона от DJI, они что оборзели там вообще? Нужно как то с ними говорить, письма писать, как можно было на такое пойти? У биомусора все работает а у Людей нет?
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