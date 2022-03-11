Шевченко и Милан запустили благотворительную акцию в поддержку Украины

Итальянский "Милан" совместно с Андреем Шевченко запускают благотворительную акцию в помощь Украине. Для этого была создана специальная футболка "россонери" с фамилией украинца на спине образца триумфального финала Лиги чемпионов-2003 - Special Edition - Manchester 2003.

При этом на ней изображены элементы украинского флага, а вместо спонсора надпись "Милан за мир". Стоимость футболки - 50 евро.

Все средства по сбору будут направлены в Красный Крест на гуманитарную помощь Украине. В дополнение к этому покупатели футболки могут сделать пожертвования в размере 15, 30 или 50 евро.

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