КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, КДК УАФ принял следующие решения:

— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Напомним, с момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора.

В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

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