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КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград

Общие новости
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(3 голосов)

Следом за русским военным кораблем

КДК УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград

Фото: УАФ

Новина українською

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, КДК УАФ принял следующие решения:

— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Напомним, с момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора.

В то время как другой бывший клуб украинца, ФК "Бавария" (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

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В статье: Анатолий Тимощук Зенит (Санкт-Петербург) война с Россией
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Черноморчик (Одесса )
11.03.2022 в 13:59
Вот и все и давайте все забудем , что был такой толик !
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 13:26
Не зрозумів, а де пожиттєва заборона на в'їзд?
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
11.03.2022 в 13:54
Це питання до Банкової, а не до УАФ.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
11.03.2022 в 13:07
Іуда
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+4
0

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