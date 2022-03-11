Большая семерка готовит новый пакет санкций против россии

Страны "Большой семерки" готовятся ввести новый пакет санкций в отношении россии в связи с нападение на Украину, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", - сказала министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Она, однако, не уточнила, о каких мерах может идти речь.

Глава Форин-оффиса отметила, что санкции в отношении Москвы направлены на "ослабление российской экономики".

Как передает Голос Америки, Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности "финансировать свою военную машину".

Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже "серьезно пострадала" в результате санкционного нажима G7. Она призвала другие страны присоединиться к мерам против россии.

Напомним, Запад ударил по России жесткими санкциями сразу после нападения на Украину 24 февраля. В частности, в настоящее время закрыто воздушное пространство ЕС для российских самолетов, отключен ряд банков от финансовой системы SWIFT и многое другое. Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отказываются от имспорта российской нефти.