УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Большая семерка готовит новый пакет санкций против россии
В тренде

Большая семерка готовит новый пакет санкций против россии

Общие новости
(2 голосов)

Давайте быстрее

Большая семерка готовит новый пакет санкций против россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Страны "Большой семерки" готовятся ввести новый пакет санкций в отношении россии в связи с нападение на Украину, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций", - сказала министр, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. Она, однако, не уточнила, о каких мерах может идти речь.

Глава Форин-оффиса отметила, что санкции в отношении Москвы направлены на "ослабление российской экономики".

Как передает Голос Америки, Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности "финансировать свою военную машину".

Руководитель британского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что экономика РФ уже "серьезно пострадала" в результате санкционного нажима G7. Она призвала другие страны присоединиться к мерам против россии.

Напомним, Запад ударил по России жесткими санкциями сразу после нападения на Украину 24 февраля. В частности, в настоящее время закрыто воздушное пространство ЕС для российских самолетов, отключен ряд банков от финансовой системы SWIFT и многое другое. Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отказываются от имспорта российской нефти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 13:25
Небо закрийте, олені.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...