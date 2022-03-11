Число жертв удара по Луцку возросло
Возмездие обязательно придет
Утром 11 марта российский враг нанес удар по военному аэродрому в Луцке. Как сообщил мэр города Игорь Полищук, в результате атаки погибли четверо военнослужащих, еще шестеро были ранены.
Напомним, утром в пятницу оккупанты кроме Луцка также атаковали Днепр и Ивано-Франковск. В Днепре бомбы упали в жилом районе, по крайней мере, один человек погиб. В Ивано-Франковске под удар попал аэродром.
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