Не кино, а смелость журналиста. Как украинская армия сплоченно воюет с мордором под Киевом
Тактика и боевой дух
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Украинские военные попытались совершить прорыв в Киевской области, где сконцентрировались российские силы. По данным разведки, группа военных с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и не выпускают из селения. Украинские силы пытались нанести поражение и отбросить противника за пределы села (Репортаж – Марьян Кушнир, Радио Свобода).
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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