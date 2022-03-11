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Не кино, а смелость журналиста. Как украинская армия сплоченно воюет с мордором под Киевом

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Тактика и боевой дух

Не кино, а смелость журналиста. Как украинская армия сплоченно воюет с мордором под Киевом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные попытались совершить прорыв в Киевской области, где сконцентрировались российские силы. По данным разведки, группа военных с танками и бронетехникой зашли в поселок и частично его контролируют. По словам местных жителей, у них отобрали телефоны и не выпускают из селения. Украинские силы пытались нанести поражение и отбросить противника за пределы села (Репортаж – Марьян Кушнир, Радио Свобода).

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

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Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Герои Украины ВСУ
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