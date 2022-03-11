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Уральский карлик готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции

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Саурон слетел с катушек окончательно

Уральский карлик готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По имеющейся у ГУР информации владимир путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На контролируемой российскими войсками ЧАЭС планируется создание техногенной катастрофы, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга МАГАТЭ. Ресурс дизельгенераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности. Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.

Вместе с тем, в последние дни путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор).

Ради имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые "доказательства" в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле замечены российские автомобильные рефрижераторы, собирающие тела погибших украинских защитников. Существует вероятность, что они будут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

Не получив желаемый результат от наземной военной операции и прямых переговоров, путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мировое сообщество ради уступок по поддержке Украины.

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В статье: война с Россией ЧАЭС ГУР
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Источник:
ГУР

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