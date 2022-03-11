лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф
Этот таракан сломался, нести нового вместо него не нужно
Getty Images / Global Images Ukraine
Нелегитимный президент беларуси александр лукашенко заявил, что если бы россия не нанесла удары по Украине, то Украина напала бы на беларусь.
"А я сейчас вам покажу на карте, откуда на Беларусь готовили нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, то они бы атаковали наши войска в беларуси и россии, которые были на учениях".
"Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста".
Лукашенко принёс на встречу с Путиным карту того, как Украина собиралась захватить Беларусь.— ФБК (@fbkinfo) March 11, 2022
Новые данные от Ника и Майка, так сказать
Какие же они чокнутые деды, господи, какой же фигнёй они занимаются pic.twitter.com/zyQbVivXID
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