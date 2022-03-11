лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф

Этот...."президент" в начале февраля говорил, что никакой войны не будет, никто ни на кого не нападет , а если и будет, то нас украинцев , завоюет "великая и ужасная " армия рф за 3-4 дня.Теперь же он говорит, что наша страна, которую "завоевали бы за 3 дня " взяла и напала бы и на Беларусь и на россию??Серьезно? Как можно так плохо врать и забываться в своих же словах?