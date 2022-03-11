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лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Этот таракан сломался, нести нового вместо него не нужно

лукашенко: Украина напала бы на беларусь, если бы не был нанесен превентивный удар войск рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нелегитимный президент беларуси александр лукашенко заявил, что если бы россия не нанесла удары по Украине, то Украина напала бы на беларусь.

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"А я сейчас вам покажу на карте, откуда на Беларусь готовили нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, то они бы атаковали наши войска в беларуси и россии, которые были на учениях".

"Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста".

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (13)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 15:41
Бульбанутий на всю голову.
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+3
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
11.03.2022 в 15:36
Ипанутым нет покоя. Будешь в аду гореть, падаль, вместе с х@йлом
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+5
0
football_soccer (Украина)
11.03.2022 в 15:23
Этот...."президент" в начале февраля говорил, что никакой войны не будет, никто ни на кого не нападет , а если и будет, то нас украинцев , завоюет "великая и ужасная " армия рф за 3-4 дня.Теперь же он говорит, что наша страна, которую "завоевали бы за 3 дня " взяла и напала бы и на Беларусь и на россию??Серьезно? Как можно так плохо врать и забываться в своих же словах?
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+5
-1
avatar
jeremi33-3 (Сумы)
11.03.2022 в 15:59
Випадково мінус, вибачаюсь.Там +
Ответить
0
0
avatar
Litb@rski (Кёльн)
11.03.2022 в 15:20
Епать конченый идиот
Ответить
+5
0
aleks68
11.03.2022 в 15:20
палата №6 ждёт
Ответить
+5
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
11.03.2022 в 15:10
Рідкісний Ябанько
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+5
0
avatar
Extrim4ik (Extreme)
11.03.2022 в 14:50
Что он несёт ? Ему походу усы в мозг проросли, и он перестал контролировать свои мысли...
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+6
0
sergei2020 (Черновцы)
11.03.2022 в 14:52
Мозгів там нема!!! Лиже сраку путлеру і надіється спасти свою сраку.
Ответить
+6
0
DesnaUA (Чернигов)
11.03.2022 в 14:38
Нигуязебе)))сам хоть в это верит ,шо п.и.з.д.и.т.????
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+3
0
sergei2020 (Черновцы)
11.03.2022 в 14:26
КОНЧЕНИЙ МАНЬЯК!!! І ТАКИЙ САМИЙ КОНЧЕНИЙ,СЦЕКЛИВИЙ НАРОД!!! БАТЬКІВЩИНУ ПРОСРАЛИ,МОВУ ЗНИЩИЛИ,ЛИЖУТЬ СРАКУ ПУТЛЕРУ І ТИХО МОВЧАТЬ!!!! ТАКІ САМІ ЯК МОСКАЛІ!!!
Ответить
+5
-1
truf (Odessa)
11.03.2022 в 14:34
народ, как раз, пытался этого пид-ра скинуть в 2020. и кто их поддержал?? никто, только выразили "крайнюю озабоченность"
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+4
-2
sergei2020 (Черновцы)
11.03.2022 в 14:49
ХТО УКРАІНЦЯМ ПОМАГАВ КОЛИ ГНАЛИ ЯНУКОВИЧА? УКРАІНЦІ ПІШЛИ ДОКІНЦЯ. БУЛЬБАШИ СЦЕКУНИ!!! ЧОМУ ЗАРАЗ НЕ ВИХОДЯТЬ??? СТРАШНО!!!!
+3
0

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