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Зеленский: Стратегический перелом в войне с рф уже достигнут

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Весь мир это видит

Зеленский: Стратегический перелом в войне с рф уже достигнут

ОП

Новина українською

Основные тезисы из нового обращения Президента Украины Владимира Зеленского.

"16 дней. Я знаю, что многие стали чувствовать усталость. Невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но можно сказать – мы это сделаем! Стратегический перелом уже достигнут. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, о "защите" которых в москве столько всего наговорили".

"Вчера состоялась очень важная встреча лидеров ЕС. Принятое решение мы оцениваем просто – нужно еще сильнее. Это не то, что мы ждем. Наши чиновники сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продовольствием, водой и лекарствами уже в пути. Украинские военные обеспечили "тишину". Если же оккупанты снова будут стрелять, то они получат такой ответ мира, что и сами будут нуждаться в гуманитарном коридоре".

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"На селекторном совещании у меня спросили: а что с посевной? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, во что бы то ни было, должны этой весной сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно. Потому что все это о нашей жизни, мечтах, будущем. А значит, и о нашей победе!"

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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