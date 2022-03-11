Зеленский: Стратегический перелом в войне с рф уже достигнут

Основные тезисы из нового обращения Президента Украины Владимира Зеленского.

"16 дней. Я знаю, что многие стали чувствовать усталость. Невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но можно сказать – мы это сделаем! Стратегический перелом уже достигнут. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, о "защите" которых в москве столько всего наговорили".

"Вчера состоялась очень важная встреча лидеров ЕС. Принятое решение мы оцениваем просто – нужно еще сильнее. Это не то, что мы ждем. Наши чиновники сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продовольствием, водой и лекарствами уже в пути. Украинские военные обеспечили "тишину". Если же оккупанты снова будут стрелять, то они получат такой ответ мира, что и сами будут нуждаться в гуманитарном коридоре".