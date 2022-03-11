Бывший украинский арбитр получил ранения при обстреле Харькова
Желаем скорейшего выздоровления!
Фото: Facebook
Известный в прошлом футбольный арбитр Александр Кран был ранен во время обстрелов российскими оккупантами Харькова, сообщает Footboom.
Рефери обслуживал матчи чемпионата Украины в конце 90-х и начале нулевых. А до недавнего времени выполнял функции наблюдателя арбитража в Премьер-лиге.
На данный момент он находится в больнице, врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее поставить пациента на ноги.
Фото: Footboom
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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