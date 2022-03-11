Сын Луческу: Не могу представить, как в мире столько параноидальных умов

Главный тренер "ПАОК" Разван Луческу, который является сыном наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу, высказался о вторжении рф на территорию Украины.

"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", - сказал Луческу-младший.