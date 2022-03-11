Сын Луческу: Не могу представить, как в мире столько параноидальных умов
Клуб, который возглавляет Разван, принадлежит россияну
Главный тренер "ПАОК" Разван Луческу, который является сыном наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу, высказался о вторжении рф на территорию Украины.
"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", - сказал Луческу-младший.
Отметим, что владельцем и президентом "ПАОК" является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди.
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Источник:sport24.gr
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