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Сын Луческу: Не могу представить, как в мире столько параноидальных умов

Общие новости
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Клуб, который возглавляет Разван, принадлежит россияну

Сын Луческу: Не могу представить, как в мире столько параноидальных умов

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Главный тренер "ПАОК" Разван Луческу, который является сыном наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу, высказался о вторжении рф на территорию Украины.

"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом. Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война. Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", - сказал Луческу-младший.

Отметим, что владельцем и президентом "ПАОК" является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди.

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В статье: ПАОК (Салоники) Разван Луческу война с Россией
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Источник:
sport24.gr

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