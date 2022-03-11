Это уже третий генерал. ВСУ уничтожили командующего 29-й армией РФ

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в пятницу, 11 марта, «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников. Обстоятельства уничтожения Геращенко не сообщается.

Колесников возглавил армию в декабре 2021 года.

Напомним, это уже третий генерал-майор, убитый украинской Армией. 8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.

3-го марта стало известно о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майора Андрея Суховецкого.