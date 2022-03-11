Это уже третий генерал. ВСУ уничтожили командующего 29-й армией РФ
Хороший улов
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в пятницу, 11 марта, «стал 200-м» командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников. Обстоятельства уничтожения Геращенко не сообщается.
Колесников возглавил армию в декабре 2021 года.
Напомним, это уже третий генерал-майор, убитый украинской Армией. 8 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об уничтожении во время боев вблизи Харькова генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.
3-го марта стало известно о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майора Андрея Суховецкого.
Популярное сейчас
- Президент Днепра-1: У нас есть два козыря хуже ядерного взрыва
- Автор первого гола Шахтера в еврокубках умер в блокадном Херсоне
- Методы Сталина и Гитлера. Под Киевом стоят кадыровцы и не позволяют войскам рф отступать
- Козловский - про Тимощука: Не так страшны московские вши, как украинские гниды
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО