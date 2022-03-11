Министр обороны: Побег российских танковых подразделений запомнится как реальное состояние второй армии планеты

Министр обороны Украины Алексей Резников в новом обращении к украинскому народу заверил, что армия орков уже потеряла инициативу на поле боя, а видео побега российских танковых подразделений во всем мире запечатлелось как реальное состояние второй армии мира.

"Многие из нас не скажут, какой сейчас день недели. Однако большинство знает – начался 16 день сопротивления российскому нашествию. Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока. Но они уже потеряли инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям.

Видео побега российских танковых подразделений под Броварами запечатлелось во всем мире как реальное состояние "второй армии" планеты. Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит. Как и Кантемировская.

В Черниговской области наши защитники и защитницы существенно усилились трофейной российской бронетехникой, а Воздушные Силы продолжают уничтожать самолеты противника.

Получив отпор на поле боя, враг усиливает террористические нападения, убивает мирных жителей. Систематические удары по Харькову, атака с неба на Днепр, Луцк, Ивано-Франковск и другие города тому доказательства. По всем военным преступникам будет проведена соответствующая работа, ни один не скроется.

Очень сложная ситуация в Мариуполе. Враг держит город в заложниках, устроив подлинный акт геноцида. Мы стараемся обеспечить гуманитарные коридоры. Но это очень сложно – россияне бомбят город даже во время официальных переговоров. У них нет ни достоинства, ни чести, ни милосердия.

На временно занятых юге Украины враг пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Уверен – придется сворачивать. Быстро.

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Отдельное направление нашей работы – обеспечение армии в условиях, когда первый удар отражен, враг сдержан и война переходит в другую фазу. Вчера на месяц ранее установленного срока военным частям перечислено 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения всем категориям военнослужащих, установленным во исполнение Указов Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Это первый транш за февраль – начало марта. После систематизации боевых приказов последуют другие транши. Денежное довольствие участников боевых действий будет составлять 100 тыс. грн. в месяц, не считая премий за уничтоженную технику и т.д. Мы делаем выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Теперь не до формализма.

Также налажена система оборонных закупок за бюджетные средства. Следовательно, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 05 марта 2022 г. № 201 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 169" такие закупки не включаются в годовой план закупок. Мы действуем по определенной процедуре, у нас ведется постоянная работа по закупкам, все хорошо. Отчеты по их результатам в электронной системе будут обнародованы после прекращения или отмены военного положения в соответствии с Постановлением.

Мы концентрируемся на том, чтобы поставки гарантировались и осуществлялись вовремя. Это касается всего – от питания до одежды до боеприпасов. Сформированы значительные резервы топлива. Сейчас мы отшлифовываем логистику, ведь многие маршруты поставки изменились, наши войска активно маневрируют. Точно будут какие-нибудь сбои, но все заряжены на то, чтобы их немедленно исправлять.

Хочу поблагодарить всех граждан, бизнес, которые помогают обеспечивать армию. Воины чувствуют эту поддержку, поэтому у них совсем другая мотивация, чем у русских захватчиков. Сохраняем единство! Держим строй! Победим!